Fazzari (Fater): “In Pampers village le famiglie creano relazioni”

(Adnkronos) – “Per crescere una bambina o un bambino ci vuole un villaggio. Si basa su questo motto la creazione di Pampers village, un luogo fisico e digitale in cui le famiglie possono creare relazioni”. Sono le parole di Antonio Fazzari, general manager di Fater, al debutto del progetto presentato a Milano e realizzato dall’azienda in collaborazione con la onlus Centro per la salute delle bambine e dei bambini (Csb). Un Villaggio dedicato al sostegno dei genitori e dei loro figli. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)