Firenze
giovedì 11 Settembre 2025
Ferrero ha scelto la Basilicata: investiti 200 mln di euro su Balvano

Corriere Toscano
(Adnkronos) – Negli ultimi sei anni lo stabilimento Ferrero di Balvano (Potenza) è cambiato molto perché Ferrero “ha investito 200 milioni di euro per renderlo più moderno e sicuro”. È quanto ha reso noto Marco Soldi, direttore dello stabilimento Ferrero di Balvano (Potenza) a margine della visita dei ragazzi e della ragazze del Punto luce di Save the children di Potenza. Nella fabbrica lucana si producono i Nutella Biscuits e i Kinderini che “in nessun altro stabilimento al mondo vengono lavorati”, ha aggiunto Soldi evidenziando che “questo dà un’idea di quanto sia importante lo stabilimento per Ferrero”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

