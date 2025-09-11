Ferrero ha scelto la Basilicata: investiti 200 mln di euro su Balvano

(Adnkronos) – Negli ultimi sei anni lo stabilimento Ferrero di Balvano (Potenza) è cambiato molto perché Ferrero “ha investito 200 milioni di euro per renderlo più moderno e sicuro”. È quanto ha reso noto Marco Soldi, direttore dello stabilimento Ferrero di Balvano (Potenza) a margine della visita dei ragazzi e della ragazze del Punto luce di Save the children di Potenza. Nella fabbrica lucana si producono i Nutella Biscuits e i Kinderini che “in nessun altro stabilimento al mondo vengono lavorati”, ha aggiunto Soldi evidenziando che “questo dà un’idea di quanto sia importante lo stabilimento per Ferrero”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)