Festival di Emergency 2025: la voce di una tre giorni per dire no alla guerra

"La Voce". Questo il titolo della quinta edizione del Festival di Emergency, in svolgimento dal 5 al 7 settembre a Reggio Emilia, nonché fil rouge di tutti gli appuntamenti in programma: importanti occasioni per far sentire la voce di chi sta costruendo una società più giusta. Incontri, performance artistiche, laboratori, musica, cinema e teatro animeranno la tre giorni, con tre importanti serate per dire no alla guerra attraverso musica, canto e arte.