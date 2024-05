Festival Economia Trento, De Maria (Istituto Poligrafico): “Pienamente impegnati nella progettazione standard wallet identità digitale’

(Adnkronos) – “È una bella sfida quella del wallet di identità digitale, noi siamo pienamente impegnati nella progettazione di questi standard, anche in sede europea insieme a Fbk – Fondazione Bruno Kessler e al Dipartimento per l'informazione digitale”. Lo ha detto Andrea De Maria, responsabile Innovation Management – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a margine dell’incontro intitolato ‘Infrastrutture digitali al servizio di cittadini e imprese’, tenutosi nella cornice del Festival dell'Economia di Trento, in programma dal 23 al 26 maggio 2024 e organizzato da Fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT). —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)