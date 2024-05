Festival Economia Trento, Fatarella (PagoPa): ‘Diffusione nostre piattaforme ha portato grandi benefici su tutto sistema’

(Adnkronos) – “Le nostre piattaforme nascono basate su standard aperti, sicure, affidabili, scalabili e predisposte per poter operare in maniera interconnessa – riprende Fatarella – la loro diffusione ha generato importanti benefici su tutto il sistema, soprattutto in termini di efficienza e di innovazione”. Sono le parole di Maurizio Fatarella, direttore generale di PagoPA, a margine dell’incontro intitolato ‘Infrastrutture digitali al servizio di cittadini e imprese’, tenutosi nella cornice del Festival dell'Economia di Trento, in programma dal 23 – 26 maggio 2024 e organizzato da Fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT). —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)