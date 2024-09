Fiera Libro Francoforte 2024, Dami: “Fiera di rappresentare l’Italia”

(Adnkronos) – “L’Italia è un Paese meraviglioso che sono fiera di rappresentare quest’anno insieme a tanti altri autori. Abbiamo tantissimo da dire al mondo e sarò felice di partecipare a questa fiera, che è l’appuntamento più importante in assoluto affinché si incontrino tanti appassionati di libri”. Lo ha detto Elisabetta Dami, autrice di libri per ragazzi e mamma di Geronimo Stilton, in occasione della cerimonia di emissione del francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “Le eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato all’Italia Ospite d’Onore alla Fiera del Libro di Francoforte 2024, presso la sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.—culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)