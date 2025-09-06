17.3 C
Firenze
sabato 6 Settembre 2025
Fiere: Vicenzaoro September, al via edizione 2025 del boutique show della gioielleria

Corriere Toscano
(Adnkronos) – Si è aperta il 5 settembre negli spazi espositivi della fiera di Vicenza l’edizione 2025 di Vicenzaoro September – The Jewellery Boutique Show, in svolgimento fino martedì 9. La manifestazione di Italian Exhibition Group si conferma l’appuntamento da non perdere per il business internazionale del gioiello. Qui, la filiera del gioiello Made in Italy si presenta con la qualità che la contraddistingue e con uno sguardo proiettato al futuro del design e dei consumi. Forte anche la vocazione internazionale della kermesse, con il 40% degli espositori e oltre il 50% dei visitatori provenienti dall’estero. In questa occasione sono stati presentati i dati di settore, elaborati dal Club degli Orafi Italiani in collaborazione con il Research Department di Intesa Sanpaolo.  —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

