Fisichella: “L’inquietudine è data da una società con ricchezza per pochi e povertà per molti di più”

(Adnkronos) – Fisichella: “L’inquietudine è data dalla povertà e da una società che presenta due aspetti paradossali, una ricchezza che aumenta per pochi e una povertà che aumenta per molti di più. Il Giubileo, proprio perché è un’esigenza spirituale, deve essere anche capace di guardare alle situazioni di povertà che sono presenti nel mondo” queste le parole di Monsignor Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, durante l’evento “Giubileo 2025 – 100 giorni all’apertura della Porta Santa”, presso la sede Deloitte di Via Vittorio Veneto a Roma. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)