Forum risorse umane, Correnti (Risorse Professional): “Possibile risolvere mismatch competenze grazie ad attività di consulenza aziendale”

(Adnkronos) – “Quest’anno partecipiamo al Forum Risorse Umane portando il tema del mismatch delle competenze, tema che in Italia è un problema molto importante per le aziende: si stima, infatti, che ogni anno si perdano 44 miliardi di euro di indotto derivante dal mismatch delle competenze. E il mismatch non è legato solo a persone con competenze scarse o nulle, ma riguarda anche figure che sono over competenza, quindi che hanno più competenze di quelle richieste dal mercato. La situazione si può risolvere cercando di svolgere attività di consulenza e organizzazione nei confronti delle nostre aziende clienti e delle aziende con cui collaboriamo”. Parole di Oscar Correnti, managing director di Risorse Professional, intervistato a Milano in occasione della XVI edizione del Forum Risorse Umane di Comunicazione italiana. L’appuntamento annuale per i professionisti del People management, i decision maker e gli innovatori del settore risorse umane, per il 2024 si concentra sul tema ‘Integrability’, un concetto che simboleggia l’insieme delle pratiche della gestione del personale e le nuove opportunità offerte dalla digitalizzazione e dalle evoluzioni nel mondo del lavoro. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)