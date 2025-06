Frieri (Moscati di Avellino) ‘con nuove cure orali per Epn migliora efficacia e autonomia’ 

(Adnkronos) – Negli ultimi anni, il panorama terapeutico dell’emoglobinuria parossistica notturna (EPN) si è profondamente evoluto grazie all’introduzione di farmaci con nuovi target e modalità di somministrazione. Una nuova opzione terapeutica permette oggi di controllare l’emolisi in modo completo; questo si traduce in una significativa riduzione della fatigue. Inoltre la disponibilità di una formulazione orale garantisce una maggiore comodità per i pazienti. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)