G7, Cimmino (Confindustria): “Commercio e investimenti motore di crescita sostenibile nei Paesi meno sviluppati”

(Adnkronos) – “In un panorama globale incerto e in rapida evoluzione, i Paesi del G7 hanno un ruolo fondamentale nel promuovere politiche efficaci di sviluppo sostenibile e di cooperazione internazionale. I Paesi sviluppati, superando alcune barriere, debbono accelerare nel rendere il commercio e gli investimenti i motori di una crescita sostenibile nei Paesi meno sviluppati, in particolare in Africa, dove potremmo attingere professionalità, formate o da formare, per le nostre e le loro industrie”. Così, a Pescara, Barbara Cimmino, vicepresidente di Confindustria con delega ad Export e Attrazione degli investimenti, a margine del G7 Industry Stakeholders Conference, dal titolo “Leaving no one behind: Industry for Development”, organizzata da Confindustria. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)