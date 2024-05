Galotti: “Aziende applicano criteri ambientali e sociali ma sono lente. Situazione stazionaria”

(Adnkronos) – Galotti: “Le aziende applicano i criteri ambientali, i criteri sociali, lo fanno anche misurando la prestazione che hanno, puntano alla decarbonizzazione e all'economia circolare, però la velocità con la quale migliorano questi processi ancora non accelera. Però dall'altra parte abbiamo sempre di più aziende” sostiene Giorgio Galotti, Fondazione Ecosistemi, intervenuto al Forum Compraverde Buygreen, evento di riferimento in Italia e in Europa, promosso dalla Fondazione Ecosistemi che si è svolto a Roma. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)