Giorgia Meloni a De Luca: “Sono quella stronza…” – Video

(Adnkronos) – "Presidente De Luca, quella stronza della Meloni, come sta?". Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, si presenta così a Caivano al governatore della Campania Vincenzo De Luca. La premier utilizza l'epiteto che De Luca le aveva 'riservato' a febbraio. "Siamo persone ben educate, ci siamo salutati, siamo garbati, ospitali e con senso di opportunità per giornate come questa", ha detto De Luca rispondendo alla domanda dei cronisti, al termine dell'inaugurazione del centro sportivo 'Pino Daniele' a Caivano, a proposito dello sblocco dei fondi di Coesione. Alla successiva domanda se con Meloni ci sia stato solo un saluto o un colloquio, De Luca ha replicato ironicamente: "Caro amico mio..". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)