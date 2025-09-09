Giovani, Panajia (Henkel Italia): “I ragazzi continuano a sognare”

(Adnkronos) – “I ragazzi continuano a sognare, ma si rendono anche conto, soprattutto le ragazze, che realizzare i propri sogni può essere molto difficile”. Sono le dichiarazioni di Mara Panajia, presidente e amministratore delegato di Henkel Italia, durante l’evento di presentazione dei risultati dell’edizione 2025 dell’Osservatorio genere e stereotipi intitolato ‘I sogni ad ostacoli della Generazione Alpha’. Un appuntamento organizzato a Milano e promosso da Henkel Italia in collaborazione con l’istituto di ricerca Eumetra. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)