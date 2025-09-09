24.9 C
Firenze
martedì 9 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Giovani, Panajia (Henkel Italia): “I ragazzi continuano a sognare”

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “I ragazzi continuano a sognare, ma si rendono anche conto, soprattutto le ragazze, che realizzare i propri sogni può essere molto difficile”. Sono le dichiarazioni di Mara Panajia, presidente e amministratore delegato di Henkel Italia, durante l’evento di presentazione dei risultati dell’edizione 2025 dell’Osservatorio genere e stereotipi intitolato ‘I sogni ad ostacoli della Generazione Alpha’. Un appuntamento organizzato a Milano e promosso da Henkel Italia in collaborazione con l’istituto di ricerca Eumetra.  —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
24.9 ° C
25.9 °
22.9 °
77 %
1kmh
75 %
Mar
25 °
Mer
20 °
Gio
26 °
Ven
27 °
Sab
27 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (22)arresto (11)vigili del fuoco (10)Serie C (10)Gaza (10)incendio (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati