(Adnkronos) – "Con Ichnusa lanciamo i 'Bidoni parlanti', per sensibilizzare a non abbandonare il vetro". Così Daniele Gregorini, direttore artistico di Urban Center, racconta la collaborazione con il noto brand di birra sarda. "Per noi un tema importante e questo progetto è un incentivo a sensibilizzare il pubblico sul rispetto dell'ambiente". —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)