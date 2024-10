Happy Ageing, a Roma la terza edizione degli Stati generali dell’invecchiamento attivo

(Adnkronos) – La Sala Igea dell’Istituto Enciclopedia Italiana Treccani a Roma ha fatto da cornice alla terza edizione degli Stati generali dell’invecchiamento attivo, intitolata “Longevità: conquista, rischi e opportunità” e promossa da Happy Ageing – Alleanza italiana per l’invecchiamento attivo. In questa occasione i massimi esperti del settore si sono confrontati sui temi dell’invecchiamento in salute e dell’importanza della prevenzione tramite la vaccinazione. Tra i temi centrali dell’evento il virus respiratorio sinciziale, per il quale è da poco disponibile un vaccino che, proprio per la sua recente approvazione, non è ancora stato inserito nel piano nazionale di prevenzione vaccinale. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)