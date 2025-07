Heineken interroga i giovani sulla socialità: oltre il 76,5% preferisce stare in compagnia in luoghi fisici

(Adnkronos) – I risultati di un’indagine AstraRicerche per Heineken, condotta nell’ambito della campagna ‘Together’, che mira a sondare l’evoluzione della socialità tra i giovani, evidenziano il desiderio di Gen Z e Millennials di riappropriarsi della socialità offline. 3 giovani su 4 – tra i 18 e i 45 anni – preferiscono incontrarsi in luoghi fisici e durante gli incontri, la birra è regina indiscussa. Attraverso campagne come The Boring Phone lo scorso anno e Bar Dating pochi mesi fa, Heineken incoraggia le nuove generazioni a riscoprire il piacere degli incontri reali. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)