Hiv, infettivologa Castagna: “Con long-acting fallimenti biologici rarissimi’

Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Relativamente al trattamento di pazienti con Hiv “la nostra esperienza all’ospedale San Raffaele è ormai consistente. Abbiamo oltre 700 persone in trattamento con il long-acting da oltre due anni e abbiamo documentato che questi regimi sono altamente efficaci. I fallimenti biologici sono veramente rarissimi e limitati nei primi mesi. Direi un’opzione irrinunciabile che, anche nella pratica clinica, si rivela importante e solida per il futuro”. Così Antonella Castagna, professoressa di Malattie infettive all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano intervenendo al convegno organizzato a Pavia ‘Ridefinire il presente per vincere le sfide del futuro nella terapia dell’Hiv’. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

