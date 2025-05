Hiv: studio Icona, D’Arminio Monforte (UniMi) ‘a 192 settimane triplice terapia efficace in Hiv ’

(Adnkronos) – “A 192 settimane dall’inizio della terapia la percentuale di fallimento è molto bassa e sotto il 5%. Sono risultati molto importanti. La terapia, che comprende solo una compressa al giorno contenente i tre principi attivi, è ben tollerata ed efficace nel lungo periodo senza effetti collaterali che portano alla sospensione”. Così Antonella D’Arminio Monforte, professore Malattie infettive Università degli Studi di Milano, all’Adnkronos Salute riassume i risultati dello studio Icona-Bic in occasione della 17esima edizione di Icar, Italian Conference on Aids and Antiviral Research. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)