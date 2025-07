Imprese, Bianco (Lavazza): “Importante capire mission spazio e comunicarlo in modo completo”

(Adnkronos) – “Lo spazio vive le persone e le persone vivono gli spazi. Pertanto, la grande sfida” dei comunicatori nel contesto degli spazi “è avere molto chiaro qual è la missione di quel dato spazio e utilizzare tutti gli strumenti per comunicarlo in maniera completa. Con Nuvola Lavazza questo lo facciamo quotidianamente e credo che sia un asset importante di costruzione della reputazione”. Così Alessandra Bianco, Corporate communication director Lavazza Group & Lavazza eventi sole director, in occasione della presentazione di ‘Dove il brand prende forma: la comunicazione passa dagli spazi’, il nuovo numero del magazine di Icch – International corporate communication hub, tenutasi presso la sede di Assolombarda a Milano. Al centro del volume l’importanza della progettazione delle sedi delle aziende e dei luoghi di lavoro nella strategia di comunicazione dell’identità e della mission dei brand. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)