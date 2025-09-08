Imprese, Frega (Philip Morris Italia): “Occorrono investimenti in formazione per crescita aziende”

(Adnkronos) – “Philip Morris, come tutte le aziende leader di una filiera, deve porsi come obiettivo fondamentale quello di impattare l’ecosistema che lo circonda attraverso investimenti per creare le condizioni, per tutte le imprese, di crescere. Questo passa attraverso la formazione, il training e lo sviluppo di talenti”. Così Pasquale Frega, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia, commentando i risultati della ricerca “Guidare il futuro: le aziende capofiliera come motore di innovazione e sostenibilità per le filiere industriali italiane ed europee”, realizzata in collaborazione con The European House Ambrosetti (Teha) e presentata al 51° Forum di Cernobbio, che si è tenuto a Villa d’Este dal 5 al 7 settembre. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)