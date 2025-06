(Adnkronos) – Dal primo luglio 2025 l’Inps inaugura una nuova stagione di dialogo diretto e digitale con i cittadini: parte, infatti, in via sperimentale in alcune regioni, il servizio di videochiamata che permetterà di parlare ‘faccia a faccia’ con un funzionario, senza spostarsi da casa. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)