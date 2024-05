It Forum 2024, Speroni (Consys.it): ‘Principale sfida Cyber Security è protezione dati sensibili’

(Adnkronos) – “In ambito Cyber Security la principale sfida resta come sempre la difesa e la protezione dei dati sensibili e non intendiamo solo la salvaguardia, ma soprattutto la sfida è renderli sempre disponibili per permettere alle aziende di operare nel proprio business”. Così, Sabrina Speroni, Marketing & Communication Manager di Consys.it, a margine della terza edizione dell’It Forum di Comunicazione Italiana, l’appuntamento nazionale dedicato agli scenari dell’It management e della cybersecurity, che quest’anno approda a Milano per la prima volta. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)