It Forum, Sorgentone (Business Changers): “AI chiave di personalizzazione per IT e e-commerce”

(Adnkronos) – "Oggi l’intelligenza artificiale è un movimento chiave per qualunque iniziativa IT e soprattutto per gli e-commerce, in quanto consente di personalizzare l'acquisto in base alle effettive esigenze e bisogni e volontà del cliente con quella che si chiama Hyper-personalization”. A dirlo Pasquale Sorgentone, amministratore delegato e fondatore di Business Changers, a margine della terza edizione dell’It Forum di Comunicazione Italiana, l’appuntamento nazionale dedicato agli scenari dell’It management e della cybersecurity, che quest’anno approda a Milano per la prima volta. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)