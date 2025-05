Italia economia n° 20 del 21 maggio 2025

(Adnkronos) – Economia: la 3a edizione di Investopia Europe a Palazzo Mezzanotte a Milano; Nautica: Piero Formenti eletto presidente di Confindustria Nautica; Mobilità: analisi dei dati e dei comportamenti nel dibattito con le istituzioni; PagoPA, l’impatto del digitale nei servizi pubblici: Semplificare la PA è possibile; Sostenibilità: meno imballaggi e sprechi con la tecnologia di Amazon; Strategy Innovation Forum 2025: alla LUM di Bari imprenditori, accademici e manager si confrontano su “Abitare il futuro”; Case, nasce Aigp, lo strumento destinato a rivoluzionare il mercato delle aste; Lavoro: a Roma l’evento ‘Competenze per il Made in Italy’ di Unioncamere e Universitas Mercatorum; Gioco legale: a Salerno nuova tappa dell’iniziativa “In nome della legalità” promosso da Codere Italia; Economia circolare, leva strategica per il Made in Italy: il modello Conou esempio virtuoso in Europa; Net Forum Capri: Idee e Soluzioni per il Futuro del Lavoro.—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)