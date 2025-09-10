Italia Economia n° 36 del 10 settembre 2025

20.6 C
(Adnkronos) – Fiere: Vicenzaoro September, al via edizione 2025 del boutique show della gioielleria; Nautica: a Milano la presentazione del 65esimo Salone Nautico di Genova; Economia: report Amazon e Teha: Spagna attrae più investimenti esteri rispetto all’Italia; Il futuro delle filiere industriali al centro della ricerca di Philip Morris Italia e Teha; Automotive: assessore Guidesi “Europa cambi le regole per salvare il settore”; Energia e sostenibilità, il ruolo strategico dei data center per l’Italia Edilizia off-site, la visione green di Marlegno —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

