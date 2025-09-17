Italia Economia n° 37 del 17 settembre 2025

(Adnkronos) – Unione Europea, a Roma un evento per l’inizio del secondo mandato Von der Leyen; Blue Economy, siglato accordo tra Unioncamere, Assonautica e PNS per mondo subacqueo; Coop Italia presenta l’edizione 2025 del Rapporto su consumi e stili di vita; Tabacco: BAT scommette sull’italia, rinnovo del Mou e ampliamento dell’Innovation hub di Trieste; Legno: approvvigionamento, sostenibilità e riforestazione al centro del convegno Rilegno; Tech: FiberCop forma i talenti del futuro con il Graduate Programme; 25 anni di Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)