Itinerari Previdenziali e Cida presentano report su mancata rivalutazione pensioni in Italia

(Adnkronos) – Itinerari Previdenziali e Cida hanno realizzato un report sulla spesa pubblica e sulle entrate, intitolato “La svalutazione delle pensioni in Italia”, presentato in occasione di un incontro con la stampa a Roma. Lo studio analizza gli effetti sulle rendite dei meccanismi di rivalutazione delle pensioni applicati negli ultimi trent’anni, concentrandosi soprattutto sulle novità introdotte dalle più recenti manovre finanziarie. Dai dati emerge una svalutazione strutturale delle pensioni medio-alte, a discapito, soprattutto, del ceto medio. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)