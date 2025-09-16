26.5 C
martedì 16 Settembre 2025
La Co-Intelligenza Urbana al centro del primo incontro della Forum Mobility & Smart City

(Adnkronos) – Il Forum Mobility & Smart City arriva alla sua quarta edizione, quale primo appuntamento della Blue Green Week. Il tema centrale dell’incontro è quello Co-Intelligenza Urbana, un percorso di pratiche e progetti che partono dalla cooperazione tra cittadini e amministrazioni con l’obiettivo dell’innovazione per una città sostenibile e che possa rispondere alle esigenze dei cittadini. Gli incontri hanno visto un confronto aperto tra istituzioni, imprese, operatori della mobilità e player tecnologici per ripensare i modelli di infrastruttura e governance urbana in chiave sostenibile, intelligente e collaborativa. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

