‘La Fisica Che Ci Piace’, a Futuramente Vincenzo Schettini

(Adnkronos) – La fisica è una materia ‘stilosa’ che attrae trasversalmente diverse generazioni grazie alla capacità di linguaggio accattivante utile a spiegare cose complicate in maniera semplice. Il professor Vincenzo Schettini ne ha parlato con Giulia. La riflessione del professor Vincenzo Schettini sulla sete di conoscenza che, al giorno d’oggi, può essere soddisfatta grazie all’accesso immediato alla rete. L’intervista con Giulia per parlare anche dell’esperienza de La Fisica Che Ci Piace in tv. Può il professor Vincenzo Schettini de La Fisica Che Ci Piace avere altre passioni oltre alla fisica? Ebbene sì, scopriamolo con Giulia…potrebbe servire un interprete a portata di click! —altrowebinfo@adnkronos.com (Web Info)