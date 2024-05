L’aeroporto di Fiumicino sbarca nel centro di Roma, ADR lancia “Airport in the City”

(Adnkronos) – L’aeroporto di Fiumicino arriva nel centro di Roma dove i passeggeri, da oggi, potranno effettuare il check-in e imbarcare senza costi aggiuntivi il proprio bagaglio da stiva alla stazione di Roma Termini, per poi ritirarlo direttamente a destinazione. È la grande novità offerta da “Airport in the City”, il nuovo servizio di check-in off-airport di Aeroporti di Roma, che, a partire da oggi, consente ai passeggeri ITA Airways in partenza dal “Leonardo da Vinci”, di poter effettuare gratuitamente in centro città le operazioni di check-in. Grande soddisfazione per l’avvio dell’inizativa da parte dell’Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone e del Presidente di ITA Airways Antonino Turicchi. Alla presentazione ha partecipato anche il Ministro del Turismo Daniela Santanchè che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa anche per incentivare il turismo nella capitale —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)