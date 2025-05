Lavoro domestico, irregolarità e gender gap le sfide da vincere

(Adnkronos) – Secondo i dati del nuovo studio “Lavoro domestico e formazione- Strategie per colmare il Gender Gap e valorizzare il welfare per le famiglie”, di Nuova Collaborazione, associazione nazionale datori di lavoro domestico, realizzato dal Centro di Ricerca Luigi Einaudi di Torino, nel 2023 i lavoratori regolari del comparto erano 833.874 (l’88,6% donne) ma le stime Istat indicano una forza lavoro effettiva di oltre 1,6 milioni di persone, di cui la metà in condizioni di irregolarità. Il lavoro domestico rappresenta il comparto con il più alto tasso di sommerso in Italia, contribuendo per il 27% all’intera economia informale del Paese. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)