Luiss, Acea e Renault insieme per la mobilità sostenibile: al via il car sharing elettrico

(Adnkronos) – È stata inaugurata al Campus Luiss di viale Romania la nuova flotta di dodici Renault 5 elettriche, parte del progetto Luiss Green Mobility. L’iniziativa, frutto della collaborazione con Acea e Renault Italia, rappresenta il primo progetto pilota europeo in ambito universitario di e-mobility integrata con servizi smart. Le city-car elettriche saranno a disposizione di studenti, docenti e personale dell’ateneo per spostamenti tra i campus e nel tempo libero. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)