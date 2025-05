Malagò: “Corporate Identity Ferrari con Samocar progetto vincente, risultati F1 non correlati alle vendite”

(Adnkronos) – “Questo progetto è così vincente, così assolutamente innovativo proprio per l’unicità del posto”. Lo ha detto Giovanni Malagò, Presidente di Sa.Mo.Car, all’Adnkronos in occasione dell’inaugurazione della nuova Corporate Identity della rete di concessionari Ferrari che si è tenuta presso Sa.Mo.Car Roma in Via Pinciana. E’ la prima dealership Ferrari al mondo a presentare questo importante progetto di totale ristrutturazione e ripensamento degli spazi. “I risultati della Ferrari in F1 possono incidere sull’aumento delle vendite? Ho iniziato a lavorare a 21 anni e rappresentando con la Samocar la Ferrari da 70 anni ed è una delle prime domande che ho fatto a mio padre e a chi lavorava in azienda, sia all’esterno che a chi lavorava in fabbrica. La risposta è che in tutti questi anni, nel bene e meno nel bene, non c’è mai stata una correlazione perché ha sempre vinto la qualità del prodotto e oggettivamente il design, la tecnologia, l’artigianalità, l’unicità, il desiderio di possederla, le dinamiche che hanno accompagnato un simbolo di successo. Non c’è correlazione con i risultati sportivi, è un dato di fatto storico ma è chiaro che da tifoso ci si augura sempre che la Ferrari possa essere protagonista e vincere”, ha aggiunto Malagò. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)