mercoledì 3 Settembre 2025
Malattie rare: Distrofia muscolare Duchenne, al via la campagna “Con tutta la forza che ho”

(Adnkronos) – La Distrofia muscolare Duchenne (Dmd) è una malattia neuromuscolare rara e progressiva, la cui diagnosi, in Italia, avviene intorno ai 3 anni e mezzo di età. Colpisce a livello globale circa 1 su 5.050 nati maschi e provoca un progressivo indebolimento di tutti i muscoli, inclusi quello cardiaco e quelli respiratori. Far conoscere bisogni, esigenze e difficoltà delle persone con Dmd è lo scopo della campagna “Con tutta la forza che ho. Le sfide di normalità dei ragazzi Duchenne” lanciata da Italfarmaco, con il patrocinio dell’associazione Parent Project aps, in occasione della giornata mondiale dedicata alla lotta alla Dmd, che cade il 7 settembre.  —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

