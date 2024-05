Malattie rare, Scopinaro (Uniamo): “Per includere occorre non far sentire le persone malate”

(Adnkronos) – “Per aiutare le persone con malattie ematologiche rare a non sentirsi escluse, innanzitutto non dobbiamo considerarle malate. Per questo mi piace molto il progetto Blood Inclusivity di Sobi”. Così Annalisa Scopinaro, presidente di Uniamo – Federazione italiana malattie rare, a margine dell’appuntamento di Sobi dedicato all'inclusione e alla possibilità per le persone con malattie ematologiche rare di avere un’elevata qualità della vita. L’evento fa parte del progetto ‘Let’s Talk’ di Sobi, lanciato lo scorso ottobre per approfondire argomenti di attualità e prospettive inesplorate nel contesto delle malattie rare. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)