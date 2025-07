Mare, Lollobrigida: “Valorizzare il mare è la vera sfida, nonostante le criticità Ue”

(Adnkronos) – “La vera sfida è valorizzare il mare in una nazione che ha tre quarti della sua esposizione di confine sul mare. È la nostra risorsa cardine, se riusciremo a sfruttarla ancora meglio”. Così il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, a margine del IV Summit Nazionale sull’Economia del Mare – Blue Forum, in corso a Roma. Lollobrigida ha sottolineato le difficoltà legate alle politiche europee che “non sempre tengono conto delle esigenze delle singole nazioni”. E ha ricordato come “alcuni porti abbiano perso la loro vocazione alla pesca” proprio a causa di scelte comunitarie. “Ma siamo riusciti, nell’ultima trattativa, a segnare uno straordinario risultato: per la prima volta abbiamo fermato la scellerata scelta di ridurre lo sforzo di pesca, che aveva l’unico effetto di diminuire le nostre imbarcazioni. Abbiamo restituito speranza e sostenuto economicamente il settore fin dall’inizio, mettendolo sullo stesso piano dell’agricoltura”, ha spiegato. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)