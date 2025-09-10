Meningite e adolescenti, Scorcu (Fmsi) : “Medico sport centrale per prevenzione”

(Adnkronos) – “L’informazione è necessaria a tutti i livelli, soprattutto nei giovani adolescenti, dove la fase di transizione dal pediatra di libera scelta al medico di medicina generale è abbastanza complesso. Io credo che il medico dello sport, nell’ambito dei suoi ambulatori o nei servizi pubblici, possa intercettare queste fasce di popolazione e fare un’azione di promozione verso la vaccinazione, nonché di informazione corretta anche verso i genitori circa la necessità di vaccinarsi contro la meningite, che è una patologia, purtroppo, che può colpire anche i giovani atleti”. Lo ha detto Marco Scorcu, vicepresidente Federazione medico sportiva italiana – Fmsi, nel corso dell’incontro scientifico-istituzionale “Fare prevenzione fra strategia e consapevolezza: la coscienza della vaccinazione. Il futuro è nelle nostre mani” promosso oggi a Roma. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)