mercoledì 17 Settembre 2025
‘Milano con gli occhi di Leonardo’, arte e scienza italiana si uniscono a Tokyo

(Adnkronos) – Fondazione Bracco porta negli spazi dell’ambasciata italiana a Tokyo la mostra fotografica “Milano con gli occhi di Leonardo”. L’esposizione con gli scatti realizzati da cinque giovani fotografe formatesi all’Accademia Teatro alla Scala, propone una visione contemporanea e innovativa dei luoghi milanesi legati alla figura geniale , che celebra il maestro del Rinascimento, Leonardo Da Vinci. Nello stesso giorno, si è tenuto l’incontro “Dialogo tra Giappone e Italia su scienza, cultura e longevità”, un confronto promosso dall’Ambasciata d’Italia a Tokyo tra esperti italiani e giapponesi su come scienza e cultura possano contribuire a migliorare la qualità della vita. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

