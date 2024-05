Minutolo: “Green Public Procurement, fondamentali formazione, un referente specifico e monitoraggio degli appalti”

(Adnkronos) – Minutolo: “Campanello d'allarme: le gare d'appalto, una volta emesse, non vengono monitorate, quindi non si sa se il CAM venga effettivamente poi applicato. Formazione, un referente specifico e il monitoraggio degli appalti successivi sono i tre pilastri da cui partire per rendere questa macchina sempre più rodata con l'ingranaggio giusto” queste le parole di Andrea Minutolo, responsabile scientifico Legambiente, intervenuto al Forum Compraverde Buygreen nel Panel relativo alla Presentazione del VII rapporto dell'Osservatorio Appalti Verdi. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)