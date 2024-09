Mobilità, Celli (Roma Capitale): “Città stanno investendo in sostenibilità per propri cittadini”

(Adnkronos) – “Il Forum è importantissimo per far sì che tutte le città si avvicinino a una mobilità sostenibile. Tutte queste si stanno rivolgendo verso un miglioramento del trasporto, aiutando i cittadini e migliorando la sostenibilità ambientale. Noi lo stiamo facendo attraverso grandi potenziamenti delle infrastrutture e manutenzioni, oltre all’avvicinamento ai giovani che devono tornare a vivere la propria città.” Ha dichiarato la Presidente dell’Assemblea Capitolina del comune di Roma Svetlana Celli a margine del Mobility Forum di Comunicazione Italiana per la WellWeek 2024 a Roma. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)