Mobilità, Florio (Cisco): “Collaboriamo per accelerare innovazione a beneficio di tutti”

(Adnkronos) – “La visione di Cisco è quella di portare innovazione e tecnologie ad essere utilizzate per lanciare nuovi servizi, è il motivo per cui noi collaboriamo con aziende pubbliche e private per accelerare la digitalizzazione, favorendo lo sviluppo e il progresso, che devono essere ovviamente a beneficio di tutti. Quello della guida autonoma è un esempio classico di servizio che il cittadino può toccare con mano e che servirà a facilitare e a indirizzare i bisogni dei cittadini stessi”. Lo ha detto all’Adnkronos Fabio Florio, Manager of Business Development & Leader del programma ‘Digitaliani’ di Cisco, intervistato a Darfo Boario Terme (Bs) alla presentazione di ‘Sharing for Caring” il primo prototipo italiano di mobilità autonoma pensato per persone anziane e con fragilità. Il prototipo è una Fiat 500 elettrica sviluppata dal Politecnico di Milano nel Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile con il sostegno di Fondazione Ico Falck e Fondazione Politecnico di Milano e la collaborazione di Cisco Italia come partner tecnologico. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)