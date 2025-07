Mobilità, Savaresi (PoliMi): “Impegnati a trasformare progetto Sharing for Caring in realtà imprenditoriale”

(Adnkronos) – “Oggi presentiamo un esempio di ricerca universitaria avanzata e già molto vicina a una sperimentazione su strada reale. Si basa su una tecnologia estremamente complessa che richiede tante risorse economiche. Stiamo provando a trasformare questo bellissimo progetto di ricerca in un grosso progetto imprenditoriale per dare all’Italia e all’Europa la chance di avere questa tecnologia che oggi, di fatto hanno, hanno solo la Cina e gli Stati Uniti”. Così Sergio Matteo Savaresi, professore e direttore del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano, alla presentazione a Darfo Boario Terme (Bs) del progetto ‘Sharing for Caring” di Aida – Artificial intelligence driving autonomous del PoliMi, sviluppato all’interno del Centro nazionale per la mobilità sostenibile (Most). —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)