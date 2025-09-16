Mobilità sostenibile, Fontana (Conai): “Rigenerare materiali nelle città significa migliorare qualità della vita”

(Adnkronos) – “Rigenerare i materiali consumati dai cittadini e trasformare le nostre città in vere e proprie miniere da cui ricavare nuova vita per i prodotti significa al tempo stesso migliorare la qualità della vita urbana. Mobilità sostenibile ed economia circolare sono le due leve per arrivare a città del futuro sempre più a misura d’uomo”, lo ha dichiarato Simona Fontana, direttore generale Conai, a margine dell’ECO Festival per la mobilità sostenibile e delle città intelligenti tenutosi a Roma. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)