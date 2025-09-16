Mobilità sostenibile, Giaconia (Regionale): “Con nuovi convogli esperienza di viaggio più moderna”

(Adnkronos) – “Con i nuovi convogli, più confortevoli e accessibili, vogliamo convincere chi oggi usa l’auto a scegliere il treno: spazi per carrozzine, prese per computer, biglietti digitali flessibili e indennizzi in caso di ritardo rendono l’esperienza di viaggio molto più moderna”, lo ha dichiarato Maria Annunziata Giaconia, Direttore Operations Regionale (Trenitalia), a margine dell’ECO Festival per la mobilità sostenibile e delle città intelligenti, tenutosi a Roma. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)