Mobilità sostenibile, Perna (Amazon): “Modalità di consegna più sostenibili sfruttando intermobilità ferroviaria e marittima”

(Adnkronos) – “Amazon punta a modalità di consegna più sostenibili, non solo elettrificando la rete dei nostri partner, ma anche sfruttando l’intermodalità ferroviaria e marittima. Questo è un fattore fondamentale per noi perché la sostenibilità non riguarda solo la mobilità, ma ogni aspetto del nostro impatto ambientale”, ha dichiarato Alfredo Perna, direttore generale di Amazon Transport Service, a margine dell’ECO Festival per la mobilità sostenibile e delle città intelligenti. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)