Mobilità: Tripepi (Enel), ‘400 pos fisici nelle infrastrutture di ricarica’

(Adnkronos) – “Abbiamo attivato 2mila punti di ricarica sul territorio italiano e in questo mese di luglio celebriamo il lancio dei nostri primi 400 pos fisici nelle infrastrutture di ricarica. Un’innovazione tecnologica non banale che fino a poco fa non c’era”. Lo ha detto Simone Tripepi, Head of charging point operator Italy di Enel, alla presentazione dell’edizione 2025 di ‘Eco, Festival della mobilità sostenibile e delle città intelligenti’, in programma il 16 e 17 settembre 2025 nel Centro Congressi di Piazza di Spagna a Roma. L’evento, giunto alla terza edizione e realizzato in collaborazione con Enel, ha l’obiettivo di scattare un’istantanea dello stato dell’arte della transizione ecologica nella mobilità delle persone e delle merci nel nostro Paese. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)