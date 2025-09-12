27.4 C
Modenese (Intesa Sanpaolo) a Digithon: “Puglia può essere hub digitale e di transizione energetica”

Video News
REDAZIONE
(Adnkronos) – L’intervento di Alessandra Modenese, direttrice regionale di Intesa Sanpaolo, Puglia, Basilicata e Molise alla maratona digitale in corso a Bisceglie. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)

