Nautica: a Milano la presentazione del 65esimo Salone Nautico di Genova

REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
(Adnkronos) – Il Salone Nautico di Genova si prepara ad aprire le porte della sua 65esima edizione, in programma dal 18 al 23 settembre 2025, e ad accogliere ospiti, istituzioni e professionisti nel rinnovato – e ormai quasi concluso – Waterfront di Levante, attorno al quale saranno in mostra le oltre 1000 imbarcazioni presentate dai 45 Paesi espositori. Ad ospitare la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2025 della kermesse Palazzo Mezzanotte a Milano, sede di Borsa Italiana. In questa occasione è stato discusso lo stato dell’arte della nautica Made in Italy, che si conferma in crescita nonostante la complessa congiuntura internazionale, caratterizzata da nuovi dazi, conflitti e aumento dei prezzi. Particolarmente importante in questo contesto, aprirsi a nuovi mercati e consolidare la leadership italiana nella nautica da diporto, dove design, lusso e qualità tipici del Made in Italy trovano la loro massima espressione. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

