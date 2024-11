Neurologia, Paolillo (Merck Italia): “Supportiamo medici nel capire evoluzione malattia pazienti”

(Adnkronos) – “Nel corso degli ultimi anni – in Merck – è sorta l’esigenza di creare delle soluzioni innovative tecnologiche, che possano aiutare i medici a comprendere quotidianamente l’evoluzione della malattia dei propri pazienti”. Così Andrea Paolillo, medical director di Merck Italia, in occasione del 54° Congresso della Società italiana di neurologia (Sin), in svolgimento a Roma fino al 12 novembre, durante il quale Merck ha consegnato il premio innovazione digitale in neurologia, giunto alla sua sesta edizione. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)